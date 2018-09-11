Главу УПЦ МП греки визначили як "неканонічного" і Київ має право на Томос – російський релігієзнавець

Релігієзнавець підкреслив, що для Москви стала несподіванкою позиція Константинополя.

Російський журналіст і релігієзнавець Сергій Чапнін пояснив, чому Вселенський патріарх має всі підстави надати Українській православній церкві статус автокефалії.

Про це Чапнін написав у своєму блозі на сайті видання «Ведомости».

Він зазначив, що проблема української автокефалії йде корінням в початок ХХ ст., а проблеми, пов'язані зі статусом Київської митрополії, і того далі – в кінець XVII ст. «Але якщо константинопольський патріарх зберігає наступність своїх інститутів без малого 1500 років, то Московський патріархат після повного руйнування всіх церковних інститутів у 1917 р. і відтворення деяких з них в середині 1940-х не може мислити навіть категоріями століть. У підсумку, коли потрібно було дослідити і визначити статус Київської митрополії на кінець XVII ст., Москва не змогла розібратися із змістом історичних документів, але це не заважало їй вважати, що Константинополь у 1686 р. подарував їй Україну повністю, з усіма потрохами», – пише журналіст.

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Релігієзнавець підкреслив, що першим неприємним для Москви відкриттям стало те, що Константинопольський патріархат вважає, що територію України він ніколи не передавав Російської церкви. «В силу складних історичних обставин другої половини XVII ст. він передав Москві право висвячувати київських митрополитів і бути по відношенню до них церковно-судовою інстанцією. Ці права передавалися Москві на невизначений термін, але не навічно. Іншими словами, константинопольський патріарх міг відкликати своє рішення у будь-який час. І, схоже, цей час настав», – констатує Чапнін.

Другий неприємний для Москви момент: київський митрополит у юрисдикції РПЦ порушив правило, за яким він був зобов'язаний поминати за богослужінням константинопольського патріарха, пояснює релігієзнавець. «Правди заради треба сказати, що це не вина нинішнього митрополита Онуфрія. Київські митрополити забули про це правило вже давно. Однак з точки зору церковного права відмова від поминання на літургії імені константинопольського патріарха – це серйозне порушення. Серйозне настільки, що порушник втрачає канонічне право бути главою митрополії і підлягає церковному суду. Саме як «неканонічний» визначили греки статус нинішнього глави української православної церкви Московського патріархату митрополита Онуфрія», – пояснив Чаплін.

Читайте такожНа зустрічі зі своєю фракцією і урядом Порошенко говорив про томос, армію і "єдину команду" - ЗМІ

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент України Петро Порошенко заявив, що він та ієрархи Української православної церкви Київського патріархату і Української автокефальної православної церкви вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні і просять Верховну Раду підтримати це звернення.

19 квітня парламент ухвалив постанову про підтримку звернення президента до вселенського патріарха.

22 квітня Святий і Священний синод Вселенського патріархату прийняв до розгляду звернення президента України про надання автокефалії.

27 липня було оприлюднено послання патріарха Варфоломія, в якому той наголосив, що кінцевою метою першопрестольної Константинопольської церкви є дарувати автокефалію Українській помісній православній церкві.

31 серпня у Стамбулі глава Російської православної церкви Кирил зустрівся зі вселенським патріархом Варфоломієм. За підсумками зустрічі глава РПЦ Кирилл заявив, що жодна православна церква не може ухвалювати рішення, які суперечать позиції іншої православної церкви. Предстоятель РПЦ визнав, що з часу останньої зустрічі з патріархом Варфоломієм «багато чого сталося в житті наших церков, і вся ситуація у світі дуже змінилася». Кирил охарактеризував діалог як «розмову між двома братами», і заявив, що було обговорено «всі проблеми, які стоять на порядку денному».

У свою чергу прес-секретар Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря з посиланням на грекомовне видання Оrthodoxia.info повідомив, що патріарх Варфоломій сповістив Кирила про ухвалення рішення проголосити Українську автокефальну церкву.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав інформацію про намір Вселенського патріарха визнати Українську автокефальну церкву «історичною новиною». Глава МЗС переконаний, що Україні буде обов'язково надано Томос про автокефалію.

3 вересня президент України Петро Порошенко повідомив, що Вселенський патріархат ухвалив рішення надавати державам права на створення помісної церкви без урахування позиції Москви.

7 вересня стало відомо, що Вселенський патріархат призначив двох своїх екзархів в Києві в рамках підготовки до надання автокефалії православній церкві в Україні.