Майже 90% українців вважають, що ситуація в країні погіршилася - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» та Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, які озвучила директор Фонду Ірина Бекешкіна сьогодні прес-конференції в Києві.

На думку громадян, у більшості сфер життя становище в Україні істотно погіршилося – навіть порівняно з даними 2013 року, які теж засвідчили переважно негативні тенденції. Найбільші зміни на гірше сталися у рівні цін та тарифів – тут погіршення зазначили 95% населення, в економічному становищі України (94%), у рівні стабільності (90%), становищі російськомовного населення (89%), упевненості громадян у завтрашньому дні (84%), рівні добробуту родини (84%), в оплаті праці (76%), у сфері соціального захисту (71%), пенсійному забезпеченні (63%), у ставленні громадян до влади (60%), у ситуації зі злочинністю (60%), в охороні здоров’я (53%), у ставленні влади до громадян (49%), у сфері міжнаціональних відносин (40%).

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Переважає констатація погіршення, але меншою мірою, ніж наприкінці минулого року, у таких сферах як: рівень демократії (35%, у 2013 – 49%), дотримання державними службовцями законності (43%, у 2013 – 51%). Щодо деяких сфер думки громадян розділилися: у сфері рівня свободи слова 34% вважають, що ситуація не змінилася, 30% зазначають погіршення (45% – у 2013 р.), а 26% помітили зміни на краще; те саме й стосовно становища у сфері дотримання прав і свобод громадян: 37% констатують погіршення (у 2013 – 52%), 35% вважають, що ситуація не змінилася, а 16% відзначають поліпшення ситуації; у сфері освіти 48% вважають, що ситуація не змінилася, 41% констатують зміни на гірше.

Переважно не змінилася ситуація, на думку населення, в таких сферах як становище україномовного населення (2%), становище етнічних та релігійних меншин (60%).

У цілому ситуація в країні, на думку 88% населення, змінилася на гірше (у 2013 р. – 71%).

Якщо у 2013 році не було жодної сфери, де б громадяни помітили зміни на краще, то наприкінці 2014 року така сфера з’явилася – покращився міжнародний імідж України, що відзначили 40% населення (лише 13% у 2013 році), втім, 32% вважають, що й тут зміни відбулися на гірше (53% у 2013 р.).

Опитування було проведене фондом "Демократичні ініціативи" та Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова з 19 по 24 грудня у всіх регіонах України, окрім Криму. Було опитано 2008 респондентів старше 18 років. похибка вибірки не перевищує 2,3%.