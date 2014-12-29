В Україні зменшується рівень протестних настроїв – опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила директор Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» Ірина Бекешкіна сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Після такого різкого погіршення життя людей, інфляції, підвищення цін, багато хто втратив роботу, протестні настрої, в порівнянні з груднем (2013 року), не зросли, навпаки, вони зараз менші. Тоді майже 33% вважали, що протести в їхніх містах та селах будуть, зараз менше - 27%», - поінформувала вона.

«Що стосується особистої участі, то тоді, в грудні 2013 року, було 27% готових виходити на вулиці обов’язково або скоріш за все, зараз – 23%», - зауважила Бекешкіна.

«Категорично відмовлялися тоді виходити на акції протесту 42%, зараз 33%, зросла невизначеність. Не зросла готовність до самосудів, вона на тому ж рівні, яка і була наприкінці минулого року», - додала соціолог.

Читайте такожЯнукович, Порошенко і Яценюк очолили рейтинг "Розчарування року" - опитуванняОпитування було проведене Фондом "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" та Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова з 19 по 24 грудня у всіх регіонах України, окрім Криму. Було опитано 2008 респондентів старше 18 років. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.