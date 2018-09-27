Підозрюваний зізнався у вбивстві ветерана АТО "Сармата" та вказав на замовника

Підозрюваний розповів, що згідно з домовленостями із замовником, він мав "провчити" Олешка, а не вбивати.

Підозрюваний у вбивстві активіста Бердянська та екс-бійця АТО Віталія Олешка заявив, що вчинив злочин на замовлення бердянського підприємця, власника ресторану "Мохіто".

Про це повідомлє "Українська правда" з посиланням на ухвалу суду, що обирав підозрюваному запобіжний захід.

Так, в ухвалі йдеться, що приблизно у травні-червні 2018 року, підозрюваний разом з дружиною відпочивав у Бердянську та винаймав житло у готелі "Євро", де познайомився з замовником.

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"Про останнього йому відомо, що родом він з міста Макіївка Донецької області, під час АТО займався волонтерською діяльністю, надавав допомогу у будівництві блокпостів, що стало спільною темою у їх спілкуванні", - йдеться у документі.

Зазначається, що він займається підприємницькою діяльністю у Бердянську і йому належить ресторан "Мохіто".

Згідно зі свідченнями, вони обмінялися номерами мобільних телефонів і приблизно у липні новий знайомий зателефонував йому через WhatsApp та попросив допомогти провчити і "прострелити сідниці" одному чоловіку, який нібито є рекетиром.

У показах підозрюваний наголосив, що підприємець обіцяв йому за це винагороду у вигляді фінансової допомоги у розвитку будь-якого бізнесу.

Повідомляється, що пізніше вони домовилися, що той приїде у Бердянськ 29 липня, щоб обговорити деталі злочину.

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За даними свідчень, в цей день підозрюваний приїхав з двома своїми знайомими, яким не повідомив, чим саме збирається займатися у курортному місті, зазначивши, що у нього є робота, а вони можуть поки відпочити на морі.

Зазначається, що ввечері того ж дня він зустрівся з замовником та обговорив з ним усі деталі майбутнього "уроку".

Так, підозрюваний повідомив, що коли він сів в авто до підприємця, той передав йому полімерний згорток (пакет супермаркету), в якому знаходився обріз мисливської рушниці та 8 мисливських патронів "ТАХО" білого кольору.

Також він додав, що після цього вони поїхали до дитячого садочка, де у дворі багатоповерхового будинку стояв припаркований автомобіль "Таврія", червоного кольору.

Підозрюваний розповів слідству, що підприємець повідомив йому, що авто у справному стані і готове до злочину, після чого його необхідно повернути у це ж місце разом зі зброєю.

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Також він наголосив, що після цього замовник повіз його до будинку Олешка, де розповів про особливості його щоденного графіку, марку авто, та показав його фото.

У судових документах вказано, що наступного дня, в обідній час, коли його знайомі відпочивали на морі, виконавець злочину прибув до місця мешкання потерпілого та на протязі приблизно 3 годин перебував неподалік від будинку та спостерігав за ним.

Повідомляється, що 31 липня він попросив знайомого відвезти його на "Таврії" у справах до місця, де мешкав екс-боєць АТО. За його словами, нібито треба було передати один пакунок.

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Зазначається, що через 20 хвилин очікування Олешко приїхав додому разом із трьома іншими чоловіками, після чого підозрюваний витягнув обріз з двома патронами та попрямував до будинку потерпілого, де здійснив постріл з двох стволів обріза.

У показах він повідомив, що після цього Олешко впав, а він повернувся до авто і у слід почув близько шести пострілів.

Після цього протер поверхні від своїх відбитків, повернув "Таврію" у зазначене місце і за 30 хвилин виїхав з друзями у напрямку Дніпра.

Також він додав, що подзвонив замовнику і повідомив, що виконав завдання, той попросив його подзвонити, коли буде вдома, проте у Василівці Запорізької області вони були затримані поліцією.

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Згідно із судовою ухвалою, свідки упізнали підозрюваного.

Як повідомляв УНІАН, активіста, колишнього учасника АТО (позивний «Сармат») Олешка застрелили з мисливської рушниці у дворі його будинку-готелю 31 липня.

Того ж дня поліцейські затримали чотирьох колишніх учасників АТО за підозрою у вбивстві. Поліція відпрацьовує кілька версій вбивства, зокрема, з політичних мотивів, на побутовому грунті або ж через бізнес-конфлікт.

3 серпня суд у Бердянську постановив арештувати чотирьох підозрюваних у вбивстві Олешка: Артема Матюшина, Олександра Обухова, Максима Владимиренкова і Миколу Ломаку на 60 діб без права на внесення застави.

За версією слідства, саме Матюшин стріляв в Олешка. Підозрюваний також є учасником АТО, служив у батальйоні «Торнадо». 14 вересня в Запорізькій області було затримано одного з підозрюваних в організації вбивства Олешка.