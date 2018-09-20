Поліція затримала ще кількох підозрюваних у вбивстві ветерана АТО "Сармата"

Начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін зазначив, що вони обґрунтовано підозрюються у причетності до скоєння цього резонансного вбивства.

Правоохоронці затримали ще кількох людей, які підозрюються в причетності до вбивства учасника АТО (позивний «Сармат»), громадського активіста Віталія Олешка, який був застрелений 31 липня в Бердянську Запорізької області.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції в Запорізькій області, про це сьогодні, 20 вересня, під час наради в Запоріжжі заявив заступник керівника Нацполіціі - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін.

Нагадаємо, раніше було затримано п'ять осіб, причетних до скоєння злочину. Останнім із затриманих став 38-річний житель Донецької області. Всім підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

«Крім того, поліцейські затримали ще кількох осіб за інші тяжкі й особливо тяжкі злочини, які обґрунтовано підозрюються у причетності до скоєння резонансного вбивства», - сказав Аброськін.

Як повідомляв УНІАН, активіста, колишнього учасника АТО (позивний «Сармат») Олешка застрелили з мисливської рушниці у дворі його будинку-готелю 31 липня. Того ж дня поліцейські затримали чотирьох колишніх учасників АТО за підозрою у вбивстві.

Поліція відпрацьовує кілька версій вбивства, зокрема, з політичних мотивів, на побутовому грунті або ж через бізнес-конфлікт.

3 серпня суд у Бердянську постановив арештувати чотирьох підозрюваних у вбивстві Олешка: Артема Матюшина, Олександра Обухова, Максима Владимиренкова і Миколу Ломаку на 60 діб без права на внесення застави. За версією слідства, саме Матюшин стріляв в Олешка. Підозрюваний також є учасником АТО, служив у батальйоні «Торнадо».

14 вересня в Запорізькій області було затримано одного з підозрюваних в організації вбивства Олешка.

Затриманий 38-річний чоловік майже відразу після скоєння вбивства виїхав разом з родиною в тимчасово окупований Крим, але, заспокоївшись, вирішив повернутися назад.