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У Москві українець загинув під поїздом на станції метро

23:30, 29 вересня 2018
Суспільство
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Українець загинув під поїздом на станції московського метро «Тверська» / metro.dp.ua

Чоловік загинув під колесами поїзда на станції «Тверська» Замоскворецької лінії Московського метрополітену, передає агентство міських новин «Москва» . Про це повідомив керівник прес-служби УВС на Московському метрополітені Олексій Мишляєв.

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«Приблизно о 20:35 на станції «Тверська» Замоскворецької лінії Московського метрополітену стався інцидент з пасажиром, в ході якого 39-річний громадянин України з власної необережності, стоячи на краю платформи, спіткнувся, втратив рівновагу і впав на жорсткі колії під прибуваючий потяг. Помітивши цю ситуацію, машиніст негайно застосував екстрене гальмування, але за інерцією поїзд наїхав на потерпілого», — сказав Мишляєв.

Зазначається, що був викликаний наряд швидкої медичної допомоги, який констатував смерть чоловіка з попереднім діагнозом: «поїзна травма, несумісна з життям».

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Теги: #метро#Москва