В СБУ прокоментували розкриття Бабченком засекречених даних про замах на нього

Брифінг в СБУ у зв'язку із заявами російського опозиційного журналіста Бабченка поки не заплановано, зазначила речник відомства.

У Службі безпеки України поки не будуть оприлюднювати які-небудь нові дані, пов'язані з замахом на російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

Читайте такожСуд виніс вирок підозрюваному в організації замаху на журналіста Бабченка

Про це повідомила LIGA.net спікер відомства Олена Гітлянська, коментуючи новий пост Бабченко в Facebook. “Ця інформація (про визнання вини підозрюваним Борисом Германом, - ред.) вже була озвучена на брифінгу місяць тому", - сказала вона.

Відповідаючи на питання, чи буде СБУ проводити брифінг найближчим часом, щоб оприлюднити якісь нові деталі, вона сказала: "Ні, брифінгу не буде".

При цьому на уточнююче питання, чи читала вона сьогодні останній пост Бабченка, Гітлянська відповіла негативно.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Бабченко розкрив раніше засекречені дані про замах на нього. Крім іншого він розповів, що Росія готувала масові теракти в Україні. За його даними, теракти готувалися як мінімум за 11 місяців безпосередньо до першого замаху на журналіста.

Нагадаємо, нібито замах на Бабченка було скоєно 29 травня. Невідомий вистрілив у Бабченка в його київській квартирі, а журналіст помер по дорозі в лікарню. На наступний день з'ясувалося, що вбивство було інсценуванням: журналіст з'явився на брифінгу СБУ і ГПУ. Грицак заявив, що реальний замах замовили в РФ, і для упіймання організаторів силовики пішли на масовий обман.

Бориса Германа арештували 31 травня. 21 серпня він визнав провину.

1 червня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що правоохоронці отримали список з 47 осіб, яких нібито планували ліквідувати спецслужби РФ.

22 серпня голова СБУ Василь Грицак стверджував, що у них є "достатньо доказів" причетності країни-окупанта РФ до замаху на життя російського журналіста, який проживає в Україні і зараз знаходиться під відомчою охороною.