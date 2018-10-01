Росія готувала масові теракти в Україні: Бабченко розкрив раніше засекречені дані про замах на нього

Журналіст переконаний, що координували підготовку терактів та замахів у Москві.

Російський журналіст Аркадій Бабченко, який нині живе в Києві і на якого мав бути вчинений замах на вбивство, розповів подробиці угоди слідства з виконавцем цього замаху Борисом Германом, який отримав термін ув'язнення.

"Сьогодні закінчується накладений судом місячний мораторій на нерозголошення умов угоди. Крапку поставлено. Тепер можна говорити. СБУ може оперувати лише тим, що перебуває в рамках цієї конкретної справи. Я такими обмеженнями не пов'язаний і можу розповісти те, що стало відомо мені в результаті моїх дій. Я не маю доступу до матеріалів слідства, я в цій справі проходжу в статусі свідка, тому я не знаю, що говорив Герман на суді, яку інформацію дав слідству, з ким він співпрацював, чому суд закритий, як тривало розслідування – ці всі запитання не до мене. Також я не знаю і умов угоди. Мені це навіть не цікаво. СБУ каже, що воно надасть докази - ок, сподіваюся, що так і буде", - написав Бабченко у Facebook.

Журналіст зазначає, що більш важливою є інформація не про провину Германа, а "та точка, з якої росте коріння. Мій інтерес починається там, де закінчується інтерес СБУ - на кордоні з Росією".

"ФСБ робить запити на мене в усі державні структури, збирає інформацію і передає її Пивоварнику. Той передає її Герману в орієнтуванні на мене. Під вбивство запускається відволікальна чутка про "терактах ІГІЛ" в Києві. На цю ж дату планується вбивство ще однієї людини, російського опозиціонера, біженця, у Вільнюсі. Виконавець також підбирається в Україні. Це їм важливо - щоб сліди вели в Україну. Швидше за все, це замовлення виходило не від Германа. Значить, в Україні є як мінімум ще один центр організації терактів", - зазначає Бабченко.

Теракти в Україні готувалися як мінімум за 11 місяців безпосередньо до першого замаху на журналіста.

Читайте такожБабченко назвав наступну жертву Росії у Європі

"Через своїх людей у силових структурах спецслужби Росії мають можливість організовувати як мінімум проїзди без огляду автомобілів Києвом, а, можливо, і привозити сюди якихось своїх "олігархів". Зрозумівши, що операція провалилася, і зайва інформація йде слідству, була спроба чинення тиску, а, можливо, і фізичного усунення свідка в Києві", - розповів Бабченко

Він зазначив, що "імовірно, сліди замовлення терористичних актів ведуть до кухаря Путіна Євгена Пригожина. Його структури працюють у тісній взаємодії зі спецслужбами Росії. Скоріше за все, і координуються саме звідти. Це дає підставу говорити про державний тероризм".

Бабченко переконаний, що російські спецслужби "мають можливість читати "Месенджер". Ну, або як мінімум мій "Месенджер".

"Після провалу терактів почалася масштабна, масова інтернет-атака на українських і проукраїнських блогерів. Були забанені аккаунти десятків людей із загальною аудиторією за мільйон читачів. Це безпрецедентна акція, такого не було ще жодного разу. Ці сліди також ведуть до пригожинських структур", - упевнений журналіст.

Бабченко стверджує, що Росія готувала масові терористичні акти в усій Україні.

"Готувалися довго. Готувалися серйозно. З переносними зенітно-ракетними комплексами, з протитанковими комплексами, з гранатометами, з угрупованнями в різних містах, зі створенням проросійських партій, з закиданням терористичних угруповань з Росії і так далі. Скільки цих угруповань, я не знаю. Герман каже про декілька, Пивоварник називає як мінімум три, як мінімум один повинен був зустрітися зі свідком у Києві, як мінімум один стежив за журналістом у Києві, як мінімум один організовував вбивство у Вільнюсі. Це без урахування групи Стельмашенка, що пройшла навчання в Ростові і перекинута до України, яка була затримана в рамках справи Бориса Германа. Частково їхній план реалізований в Одесі. Нічого ще не закінчилося. Вони будуть продовжувати", - наголошує Бабченко.

Нагадаємо, ввечері 29 травня цього року в Києві поліція повідомила про нібито замах на російського журналіста Аркадія Бабченка. Від отриманих поранень, за даними правоохоронців, чоловік помер у кареті швидкої допомоги.

Наступного дня, 30 травня, під час брифінгу голови СБУ Василя Грицака "убитий" Бабченко з'явився на публіці. Він заявив, що його "вбивство" було інсценовано спецслужбами, щоб затримати замовника. Силовики затримали підозрюваного в організації замаху на Бабченка у Києві. Ним виявився Борис Герман. За тиждень також було повідомлено про підозру ще одному організатору злочину - В’ячеславу Пивоварнику, а через те, що він переховується від слідства у Росії, його оголосили в розшук.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що існує список журналістів, яким загрожує смерть від рук замовлених Росією кілерів. Пізніше ЗМІ опублікували список із 47 журналістів і блогерів, які нібито за даними СБУ перебувають у списку потенційних жертв Кремля і яких рано чи пізно мали усунути.

Згодом "кілер" Олексій Цимбалюк зізнався, що підозрюваний в організації вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман під час підготовки до злочину називав 60 цілей в Україні, які мали бути ліквідовані.

У серпні прокурор уклав угоду з Германом про визнання винуватості у вчиненні злочинів, підозрюваний детально засвідчив про підготовку до вбивства Бабченка, а 30 серпня Германа засудили до 4 років 6 місяців позбавлення волі.