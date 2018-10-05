Портнов вирішив розірвати договір про управління телеканалом NewsOne

Він повідомив, що більше "не матиме стосунку до інформаційної, адміністративної або іншої діяльності телеканалу".

Колишній заступник глави Адміністрації президента Андрій Портнов заявив, що вирішив розірвати договір про управління телеканалом NewsOne.

Про це він повідомив у соціальній мережі Facebook. Зокрема, він заявив, що на "каналі змінюється власник".

"На рішення про зміну структури власності я вплинути не можу, і не вважаю коректним висловлюватися з приводу його доцільності і можливих наслідків", - заявив Портнов.

"У зв'язку цим я ініціював розірвання договору про управління NewsONE", - додав він.

Також Портнов повідомив, що підтримуватиме зв'язок з менеджментом каналу і продовжить "його судовий і міжнародний захист доти, доки він перебуватиме в опозиційній до влади риториці".

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"Від сьогодні я більше не матиму стосунку до інформаційної, адміністративної або іншої діяльності телеканалу", - заявив Портнов.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня 2018 року стало відомо, що Портнов отримав в управління телеканал NewsOne.

Сьогодны, 5 жовтня, нардеп Євген Мураєв повідомив, що його батько Володимир, який є власником українського телеканалу NewsOne, передав корпоративні права на канал депутату від Оппоблоку Тарасу Козаку.

Вчора, 4 жовтня, Верховна Рада ухвалила постанову «Про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», у якій просить РНБО анулювати ліцензії телеканалів "112 Україна" та NewsOne.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що РНБО оперативно розгляне можливість введення санкцій стосовно юридичних осіб, які мають відношення до телеканалів "112 Україна" і NewsОne.