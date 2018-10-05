Портнов вирішив розірвати договір про управління телеканалом NewsOne
Колишній заступник глави Адміністрації президента Андрій Портнов заявив, що вирішив розірвати договір про управління телеканалом NewsOne.
Про це він повідомив у соціальній мережі Facebook. Зокрема, він заявив, що на "каналі змінюється власник".
"На рішення про зміну структури власності я вплинути не можу, і не вважаю коректним висловлюватися з приводу його доцільності і можливих наслідків", - заявив Портнов.
"У зв'язку цим я ініціював розірвання договору про управління NewsONE", - додав він.
Також Портнов повідомив, що підтримуватиме зв'язок з менеджментом каналу і продовжить "його судовий і міжнародний захист доти, доки він перебуватиме в опозиційній до влади риториці".
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"Від сьогодні я більше не матиму стосунку до інформаційної, адміністративної або іншої діяльності телеканалу", - заявив Портнов.
Як повідомляв УНІАН, 29 серпня 2018 року стало відомо, що Портнов отримав в управління телеканал NewsOne.
Сьогодны, 5 жовтня, нардеп Євген Мураєв повідомив, що його батько Володимир, який є власником українського телеканалу NewsOne, передав корпоративні права на канал депутату від Оппоблоку Тарасу Козаку.
Вчора, 4 жовтня, Верховна Рада ухвалила постанову «Про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», у якій просить РНБО анулювати ліцензії телеканалів "112 Україна" та NewsOne.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що РНБО оперативно розгляне можливість введення санкцій стосовно юридичних осіб, які мають відношення до телеканалів "112 Україна" і NewsОne.