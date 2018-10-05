Мураєв передав права на NewsOne нардепу від Опоблоку

У серпні Мураєв передав керування каналом колишньому заступнику глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрію Портнову.

Батько скандального нардепа Євгена Мураєва Володимир, який є власником українського телеканалу NewsOne, передав корпоративні права на канал депутату від Оппоблоку Тарасу Козаку.

Про це Мураєв молодший повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні власником корпоративних прав телеканалу NewsOne став мій товариш і колега Тарас Козак. Бажаю йому і колективу успіху і зростання", - написав нардеп.

Нагадаємо, у наприкінці серпня Володимир Мураєв передав керування каналом NewsOne колишньому заступнику глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрію Портнову.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада просить РНБО анулювати ліцензії телеканалів "112 Україна" та NewsOne.