"Бачили по дорозі вбитих котів та собак": мешканка Ічні розповіла, як тікала від вибухів

Всього із небезпечної зони були евакуйовані більше 10 тис. людей.

Мешканка Ічні Чернігівської області Ніна розповіла, як тікала разом з донькою від розривів боєприпасів арсеналу №6.

Як повідомляється на сторінці фонду "Повернись живим", жінкам пощастило виїхати з міста на УАЗі незнайомого чоловіка, який дорогою підбирав людей.

«Ми тікали і бачили по дорозі вбитих котів та собак. Це – жах… Прокинулися від сильних вибухів серед ночі, дуже злякалися! Я побачила, що сусіди їдуть, схопила найнеобхідніше і ми з донькою теж побігли», - розповідає пані Ніна, яка як і десятки інших мешканців Ічні розмістилися у школі у смт. Парафіївка.

Нагадаємо, склади із боєприпасами, що знаходиться в районі сіл Дружба та Августівка поблизу міста Ічня Чернігівської області, загорілися приблизно о 03:30. Більше 10 тис. людей були евакуйовані із небезпечної зони.