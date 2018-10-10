Керівництво Вінниччини та Сьвєнтокшиського воєводства підписали спільну декларацію підтримки діяльності молоді двох регіонів

Всі заплановані завдання та ініціативи будуть ґрунтуватися на інтеграції, поглибленні знань та розвитку поваги до традицій та культури партнерів у дусі універсальних, європейських цінностей, а також правил двосторонньої продуктивної співпраці.

Керівництво Вінницької області (Україна) та Сьвєнтокшиського воєводства (Польща) в рамках зустрічей 8-9 жовтня 2018 року підписали спільну декларацію підтримки діяльності молоді двох регіонів.

Як йдеться в повідомленні прес-служби Вінницької ОДА, під час святкування та урочистих промов з нагоди відзначення 60-річчя співробітництва двох регіонів: Вінниччини та Сьвєнтокшиського воєводства (Республіка Польща) багато говорили і про минуле, і сучасність, але найбільше – про те, що очікує обидва народи у майбутньому, і як нинішня молодь розвиватиме міжнародні відносини із нашими побратимами. Голова студентської ради Вінниччини Олександр Мельник, який зі своїми колегами також є учасником офіційної делегації Вінниччини, у своїй промові запевнив в осучасненні та удосконаленні цих відносин, переконливо пояснив, що і польська, і українська молодь не стоять осторонь актуальних викликів сучасності, і свідчення тому – регулярний обмін студентами, викладачами, проведення спільних лекцій та інтернет- навчань, зустрічей, колоквіумів тощо.

Саме такий активний розвиток між студентами обох країн і спонукав очільників обох регіонів та їх студентських рад підписати Меморандум про налагодження спільного навчального процесу, науково – викладацької роботи та обміну студентами наших регіонів. До слова, у сфері освіти реально діє угода про співробітництво між Університетом ім. Яна Кохановського та Вінницьким торговельно-економічним інститутом Київського національного торговельно-економічного університету; чимало студентів з Вінницької області навчається у партнерському регіоні, зокрема, 60 студентів з Вінниччини отримують стипендію мера міста Кельце у розмірі 500 злотих протягом 9 місяців навчання. Обов’язковою умовою отримання стипендії для студента є стаціонарне навчання у вищих навчальних закладах м. Кельце і випуск із середніх та вищих навчальних закладів з Вінниці, як міста-побратима.

У рамках урочистостей з нагоди відзначення 60 річчя співробітництва двох регіонів: Вінниччини та Сьвєнтокшиського воєводства (Республіка Польща) очільники обох регіонів заявили, що на наступні роки сьвєнтокшисько-вінницьке співробітництво буде вибудовувати молоде покоління, в руках якого майбутнє наших дружніх стосунків.

У зв’язку з цим, голова облдержадміністрації Валерій Коровій, голова обласної ради Анатолій Олійник, голова Студентського парламенту Вінниччини Олександр Мельник, маршалек Сьвєнтокшиського воєводства Адам Ярубас, голова Сейміку Аркадіуш Бонк та голова молодіжного Сейміку М. Малец підписали спільну Декларацію підтримки діяльності молоді з Сьвєнтокшиського воєводства та Вінниччини з метою побудови відкритих та дружніх відносин між молоддю обох регіонів.

Всі заплановані завдання та ініціативи будуть ґрунтуватися на інтеграції, поглибленні знань та розвитку поваги до традицій та культури партнерів у дусі універсальних, європейських цінностей, а також правил двосторонньої продуктивної співпраці.