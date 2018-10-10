В Одесі затримали іноземця, який просто на засіданні суду погрожував вбити суддю та потерпілого

Затриманий зловмисник, який погрожував судді та потерпілому, вже мав проблеми із законом.

В Одесі правоохоронці затримали іноземного громадянина, який в залі суду під час засідання погрожував потерпілим вбивством.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції в Одеській області, 10 жовтня до поліції надійшло повідомлення про те, що в Суворовському районному суді Одеси під час засідання у резонансній справі стосовно підозрюваного у хуліганстві із застосуванням зброї, один із присутніх у залі чоловіків поводиться вкрай агресивно.

«Зокрема, погрожує потерпілим фізичною розправою і вбивством», - повідомили в головному управлінні.

За викликом оперативно прибула група батальйону поліції особливого призначення. Правопорушника, яким виявився 35-річним громадянин країни ближнього зарубіжжя, затримано і доставлено до поліції.

Встановлено, що чоловік вже не вперше порушує законодавство України, зокрема, зараз один із судів Одеси розглядає справу за обвинуваченням його в незаконному поводженні зі зброєю.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

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За даними радника начальника регіонального головного управління Нацполіції Руслана Форостяка, вчора на судове засідання прибули прихильники так званого «смотрящего» (прізвисько «Садік») від «злодія в законі» «Гулі».

Підозрюваного «Садіка» було затримано зі ще кількома підозрюваними влітку цього року. За даними Форостяка, в суді зловмисники чинили тиск на суд і потерпілих.

«Спільники етнічної злочинної групи так званого «Садіка» намагалися перешкоджати судовому засіданню. Почався безлад у залі, вигукували погрози на адресу потерпілого, блокували фізично приміщення... », - повідомив Форостяк.

На місце події разом зі спецпідрозділом поліції прибув начальник управління превентивної діяльності ГУ Нацполіції Іван Іщенко.

За його словами, невідомі заважали проведенню засідання - погрожували фізичною розправою судді та потерпілому. Як зазначив Іщенко, найагресивнішого зловмисника, який виявився іноземцем, затримано в порядку статті 208 КПК України.

Як повідомляв УНІАН, «смотрящий» від злодія в законі «Гулі» на прізвисько «Садік», який є уродженцем Азербайджану, був затриманий в Одесі з двома спільниками, за те, що 14 липня вони побили бітами кілька людей біля ринку, розташованого на вулиці Бочарова (Суворовський район Одеси). Зокрема, за словами правоохоронців, було затримано уродженця Азербайджану Садіга Мірзоєва на прізвисько «Садік». За даними поліції, підозрювані займалися рекетом, здирництвом тощо.

16 липня Суворовський районний суд Одеси визначив «Садіку» запобіжний захід у вигляді тримання в СІЗО, а 18 липня - ще двом його спільникам.