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Аваков пообіцяв жорстку реакцію на релігійну ворожнечу та екстремізм

10:41, 12 жовтня 2018
Суспільство
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Аваков закликав не допускати провокацій і спекуляцій / фото УНІАН

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що у зв’язку з початком процесу надання автокефалії Українській православній церкві, МВС не допустить свавілля і екстремізму на ґрунті релігійної ворожнечі або нетерпимості.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

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Глава МВС закликає політичних та громадських діячів утриматися від провокацій і спроб дестабілізувати ситуацію у країні.

«Закликаю не допускати провокацій і спекуляцій. МВС забезпечить безпеку та правопорядок. Якщо виникне необхідність протидіяти екстремізму та релігійній ворожнечі, діятиме жорстко. Хай це не стане несподіванкою для всіх «гарячих голів», - підкреслив Аваков.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду Константинопольського патріархату було оприлюднено рішення, у якому зазначається, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії православній церкві України.

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Теги: #Україна#МВС#церква