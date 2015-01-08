У Кривому Розі при пожежі в лікарняній палаті загинула людина

У Кривому Розі вчора о 23.35 в міській лікарні в палаті на 4-му поверсі виникла пожежа, в результаті якої загинула людина.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, о 23.50 пожежу було ліквідовано. Попередня причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електрообігрівачів.

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