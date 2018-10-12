У Києві від призову в армію ухиляється понад 33 тисячі осіб

В рамках осіннього призову в столиці на службу вже відправлено 114 осіб.

У Києві від строкової військової служби ухиляється 33 тисячі 618 осіб, що підлягають призову.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав військовий комісар Київського міського військового комісаріату, полковник Сергій Клявін.

Зокрема, він розповів про хід осіннього призову на строкову службу, який розпочався 1 жовтня і триватиме до кінця грудня.

"На даний час у нас на обліку знаходиться загалом 89 тисяч 420 громадян, з них підлягає призову 57 тисяч 549 чоловік", - розповів Клявін.

"На жаль, є дуже велика проблема, що навіть з цих 57 тисяч чоловік своєчасно до військових комісаріатів не з'являються практично 80%. Ми маємо призвати з цієї цифри 744 чоловіки", - додав він.

Наразі, станом на 11 жовтня, з цих 744 чоловіків призвано вже 114 осіб.

"Разом з тим, ухиляється від призову на строкову військову службу станом на сьогодні 33 тисячі 618 чоловік. Це ті люди, які систематично не з'являються до військових комісаріатів, які ховаються, які не стають на облік", - наголосив він.

Читайте такожПрезидент підписав закон про забезпечення рівних прав жінок та чоловіків на військовій службі

Комісар зазначив, що стосовно цих людей матеріали передані до органів Національної поліції для їх розшуку та притягнення до відповідальності.

Також він сказав, що стосовно тих, хто ухилявся від призову навесні, порушено кримінальні провадження і по деяких особах матеріали вже передано до суду.

Окремо комісар нагадав, що призовник вважається оповіщеним лише тоді, коли йому особисто вручено повістку про призов на строкову військову службу. Призовник має особисто розписатися і отримати повістку. Його близькі родичі не можуть зробити це за нього. "Після цього він має прибути у військовий комісаріат, пройти медичну комісію, і вже за рішенням медичної комісії направлений на розгляд призовної комісії. Призовна комісія, створена в кожному районі, призиває громадянина на строкову військову службу. Не військкомат, а призовна комісія", - додав Клявін.

Також він навів статистичні дані про тих осіб, яким вже були вручені повістки, але які не з'являються до комісаріатів. "Станом на сьогодні із 27 тисяч 823 чоловіків, яким були особисто вручені повістки, з'явилося до військових комісаріатів всього лише 1 тис. 617 чоловік", - підкреслив Клявін.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня в Україні стартував осінній призов громадян на строкову військову службу, який триватиме до 31 грудня. Восени до Збройних сил України та інших військових формувань на строкову військову службу буде призвано 17 960 громадян України.