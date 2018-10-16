Одна з країн уперше відмовилася брати участь в Євробаченні: з'явилися подробиці (відео)

Євробачення-2019 відбудеться у травні в ізраїльському Тель-Авіві.

Болгарія відмовилася брати участь у "Євробаченні-2019". Країна уперше заявила, що пісенний конкурс їй не по кишені.

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Рішення ухвалило правління національної телекомпанії Болгарії - країни, яка бере участь у конкурсі з 2005-го року, йдеться в сюжеті ТСН.

За їхніми словами, витрати на приготування до конкурсу перевищують розумні обсяги. Це стосується створення пісні та виробництва відеокліпу.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році Крістіан Костов, який виступав за Болгарію, посів на конкурсі друге місце. Країна брала участь у "Євробаченні" щорічно з 2005 року.