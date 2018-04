Фінал Євробачення-2017: відео 10 кращих виступів

У Мережі з'явилося відео виступів виконавців, які зайняли перші десять місць за підсумками пісенного конкурсу Євробачення-2017, повідомляє Новое время.

Як повідомлялося раніше, переможцем став португальський співак Сальвадор Собрал з піснею Amar pelos dois, що перекладається як Любити за двох. У сумі він набрав 758 балів. Як прокоментував перемогу співак: "Музика - це не феєрверки, музика - це почуття". Він також розповів, що дуже радий, що його посил зрозуміли глядачі, незважаючи на португальську мову пісні.

Всього на сцену у фіналі вийшло 26 учасників пісенного конкурсу. Друге місце посів Крістіан Костов з Болгарії з 615 балами. Молдавська група Sunstroke Project стала третьою з 374 балами. Група О. Torvald, яка представляла Україну на Євробаченні-2017 з піснею "Time", зайняла 24 місце з 26. Україна отримала від глядачів і суддів 36 балів.

Португалія: Сальвадор Зібрав - Amar pelos dois

Болгарія: Крістіан Костів - Beautiful Mess

Молдова: Sunstroke Project - Hey Mamma

Бельгія: Blanche - City Lights

Швеція: Robin Bengtsson – I can't Go On

Італія: Francesco Gabbani – Occidentali's Karma

Румунія: Ilinca ft. Alex Florea – Yodel It!

Угорщина: Грати Pápai – Origo

Австралія: Isaiah – don't Come Easy

Норвегія: JOWST – Grab The Moment