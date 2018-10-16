Матіос розповів, скільки військових з 2014 року загинуло внаслідок самогубств і навмисних вбивств

За словами Матіоса, причинами цього є посттравматичні розлади.

З початку бойових дій у 2014 році на Донбасі майже 900 українських військових загинули внаслідок небойових безповоротних втрат, а саме: самогубств та навмисних вбивств.

Читайте такожМатіос заявив про 554 факти самогубства серед учасників АТО

Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

«Проаналізувавши стан небойових безповоротних втрат за весь період бойових дій, тобто з 2014 по 2018 рік, ми зіткнулися з жахливою статистикою, яка змусила нас шукати в тих реаліях, які є, вихід, як не допустити цього. Майже 900 чоловік, українських військових, загинули внаслідок самогубств, а також навмисних вбивств. Це є жахливі втрати, це повноцінні майже два батальйони Збройних сил», - сказав він.

За словами Матіоса, причинами цього є лише посттравматичні розлади, оскільки «людська психіка не справляється з наслідками війни і з тими передумовами, які призводять розбалансування сприйняття дійсності і реальності».

«На всю армію у нас зараз офіційно є 300 психологів, які мають відповідну освіту. Але на майже 400 тис. військових в державі - це є мізер. І військова психіатрія, і військова психологія як інструмент подолання посттравматичних розладів у нас зараз перебуває в зародковому стані», -додав він.