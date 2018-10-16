За мотивами "Том і Джеррі" планують зняти фільм

Режисер Тім Сторі веде переговори з кіностудією Warner Bros. про створення "гібридного" фільму.

Режисер Тім Сторі веде переговори з кіностудією Warner Bros. про створення "гібридного" фільму "Том і Джеррі" за мотивами однойменного мультфільму.

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Цю інформацію він підтвердив виданню The Hollywood Reporter. Подробиці створення фільму поки невідомі.

Довідка УНІАН. "Том і Джеррі" вперше вийшов на екрани в 1940 році. Мультфільм швидко отримав визнання з боку глядачів і здобув популярність у всьому світі.

Довгий час "Том і Джеррі" знімався тільки в короткому метрі, однак у 1992 році був знятий перший повнометражний мультфільм.

За всю історію існування мультфільм отримав 7 премій «Оскар» за кращий анімаційний короткометражний фільм.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня з'явився перший трейлер фільму "Аладдін".