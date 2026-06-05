В Україні зʼявилось нове свято: кого вітатимуть 11 червня

Свириденко підкреслила, що СБС забезпечують наші далекобійні санкції на понад тисячу кілометрів вглиб ворожого тилу.

Відповідно до проєкту указу президента, 11 червня має стати Днем Сил безпілотних систем. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко, яка зауважила, що Україна першою в світі створила Сили безпілотних систем як окремий рід військ.

Вона додала, що СБС першими в світі показали, як "нелінійними підходами можна перемагати ядерну імперію".

"Відповідно до проєкту указу президента, 11 червня стане Днем Сил безпілотних систем - святом тих, хто змінив правила гри. Тих, хто перевернув стіл старих військових теорій. День тих, хто розвідує, прораховує, розробляє, планує, проводить місії, запускає і вражає", - написала очільниця уряду.

Відео дня

Свириденко також зауважила, що СБС забезпечують унікальну роботу з безпілотниками та наземними роботизованими комплексами, і "наші далекобійні санкції на понад тисячу кілометрів вглиб ворожого тилу". "Ви не лише нищите ворога, ви робите так, щоб світ це бачив і вірив в Україну", - підкреслила вона.

Нові свята в Україні

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня Верховна Рада України ухвалила Постанову про встановлення Дня української музики, який відзначатиметься щорічно у третю суботу вересня.

Зазначалося, що ініціатива щодо встановлення цього свята була висловлена представниками музичної індустрії, які наголосили на необхідності системної державної підтримки української музики в умовах культурної деколонізації та необхідності витіснення російського контенту з українського медіапростору.

Вибір дати для відзначення свята має історичне та символічне значення. Вона пов'язана з подіями фестивалю "Червона Рута" 1989 року в Чернівцях, коли 24 вересня на закритті фестивалю вперше публічно прозвучав заборонений тоді гімн "Ще не вмерла Україна".

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