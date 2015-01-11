Викрадені в Донецькій області голова сільради із дружиною повернулися додому

Про це повідомив їхній син Євген Глущенко, повідомляє 0629.

У теж час розповідати подробиці про подію і пояснювати, хто саме захопив його батьків, Євген відмовився.

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