Викрадені в Донецькій області голова сільради із дружиною повернулися додому
21:58, 11 січня 2015Суспільство
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Сільський голова Широкіно Олександр Глущенко та його дружина повернулися додому.
REUTERS
Про це повідомив їхній син Євген Глущенко, повідомляє 0629.
У теж час розповідати подробиці про подію і пояснювати, хто саме захопив його батьків, Євген відмовився.
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Раніше УНІАН повідомляв, що в Донецькій області озброєні люди викрали голову сільради та його дружину.
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