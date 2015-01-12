У Києві намагалися спалити магазин Roshen коктейлем Молотова

Про УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.

"11 січня близько 4 години ранку під час нічного чергування працівники однієї з приватних охоронних фірм помітили 4-х підозрілих осіб. Невідомі камінням розбили вітрину магазину. Один з учасників події тримав у руках пляшку із займистою сумішшю, інший знімав все на відеокамеру. Побачивши охоронців, молодики кинулись тікати. Однак одного з них, який тримав у руках пляшку із займистою сумішшю, затримали", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожПорошенко: я не продам 5 канал, угоду на продаж Roshen вже укладено

Його передали правоохоронцям Святошинського районного управління міліції столиці та викликали слідчо-оперативну групу для документування всіх доказів, зазначили у ВЗГ.

«З місця події міліціонери вилучили пляшку із сумішшю з різким запахом. Попередній висновок експертного дослідження показав, що вміст пляшки складає горючу суміш. Аналогічний зміст показали і змиви з одягу та рук затриманого. Окрім цього у неповнолітнього вилучили балаклаву», - додали у столичній міліції.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 4 статті 296 Кримінального кодексу (хуліганство). Проводиться досудове розслідування та встановлюються інші учасники події.