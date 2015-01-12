Папа Римський заявив, що Україна стала театром бойових дій

Як ідеться у повідомленні на сайті Посольства України при Святому Престолі (Ватикан), сьогодні зранку відбулася традиційна новорічна зустріч Папи Римського Франциска із главами дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих при Ватикані.

У цьому зв’язку понтифік виступив із промовою, яка була присвячена підсумкам дипломатичної діяльності Ватикана, основним міжнародним подіям минулого року, а також викликам, що стоять перед світовою спільнотою на порозі 2015 року. В ході промови Папа Римський окремо згадав про ситуацію в Україні.

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Він сказав: «Безкінечні конфлікти є, по суті, справжньою і дійсною світовою війною, що ведеться по частинах в різних куточках світу. Передусім, у близькій до нас Україні, яка стала драматичним театром бойових дій. Сподіваюся, що через діалог, зусилля, спрямовані на припинення військових дій будуть консолідовані, і що зацікавлені сторони стануть, якомога швидше, в дусі поваги до міжнародного права, на шлях взаємної довіри і братерського примирення з метою покласти край теперішній кризі».