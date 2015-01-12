Папа Франциск дозволив матерям годувати грудних дітей у Сикстинській капелі

Про це він заявив під час обряду хрестин, повідомляє Українська правда за інформацією The Daily Mirror.

Під час церемонії, в якій взяло участь 33 немовляти, папа Франциск сказав матерям почуватися вільно та годувати дітей, якщо вони плачуть або голодні.

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"Ви, матері, давайте своїм дітям молоко навіть зараз, якщо вони плачуть, бо вони голодні, годуйте їх грудьми, не турбуйтеся", - сказав він, відходячи від підготовленого тексту.

Папа Римський також закликав пам'ятати бідних матерів по всьому світу, "надто багато яких, на жаль, не може прогодувати своїх дітей".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Ватикані на площі Святого Петра буде встановлено три безкоштовні душові кабіни для бездомних.