У Харкові суд призначив додаткові експертизи у справі про смертельну ДТП за участю Зайцевої

Адвокати вимагали перевірити 25 пунктів комплексної експертизи, однак головуючий суддя Віктор Попрас задовольнив тільки три.

Київський районний суд Харкова призначив додаткові експертизи у справі про смертельну дорожньо-транспортну пригоду на вул. Сумській за участю Олени Зайцевої та Геннадія Дронова.

Як передає кореспондент УНІАН, суддя частково задовольнив клопотання захисників підозрюваного Дронова щодо призначення додаткових експертиз.

Адвокати вимагали перевірити 25 пунктів комплексної експертизи, однак головуючий суддя Віктор Попрас задовольнив тільки три: перший - встановити, чи можливо графічно позначити стоп-лінію, другий - де саме, згідно з правилами дорожнього руху, мала зупинитися автівка Дронова, третій - чи можливо встановити межі перехрестя.

У своїй ухвалі суддя зазначив, що експертизи мають бути проведені експертами Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. М.Бокаріуса до 2 листопада.

Захисник Дронова, в свою чергу, вимагав провести експертизи в Одесі, адже, за його словами, в Харкові експерти не будуть перечити тим експертизам, які самі й робили. «З приводу експертної установи: якщо суд дійсно дійшов висновку, що у Харкові трошки не допрацювали, не визначили якісь моменти, то навіщо доручати цій самій установі проведення додаткових експертиз? Оскільки самі собі вони суперечити не будуть і будуть намагатися надати той висновок, в межах попередніх. Тобто я вважаю, що це буде не об'єктивно», - заявив адвокат Дронова Сергій Перепелиця. Однак у цьому суд йому відмовив.

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Під час засідання підозрюваній Зайцевій знову стало зле, до суду викликали карету швидкої допомоги. За словами захисника Зайцевої Євгена Мельніченка, ніхто таким чином не намагається затягнути процес, адже такий стан здоров'я - наслідки аварії, в яку Зайцева потрапила десять років тому «Я отримав відповідь на адвокатський запит із СІЗО. Там встановлений діагноз основний: посттравматична енцефалопотія головного мозку. Це стрибки артеріального тиску, слабкість, запаморочення. Це може бути викликано саме наслідками черепно-мозкових травм, які були раніше. Плюс, нервовий момент», - сказав він.

Наступне засідання суду призначено на 7 листопада.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулка Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, і автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Дронова і Зайцеву на час проведення розслідування у справі. Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів. Пізніше лікар-нарколог Олена Федірко, яка першою проводила огляд Зайцевої після аварії, зникла.

16 жовтня суд задовольнив клопотання захисника Дронова Сергія Перепелиці щодо перегляду результатів комплексної експертизи у справі. «Необхідно провести комплексну експертизу щодо усіх відеозаписів і усіх наявних матеріалів, які є у суду, чого не було зроблено під час досудового розслідування. Я вважаю, що експертиза була проведена з порушеннями і не об'єктивно, оскільки жодного разу не були досліджені всі матеріали кримінального провадження і всі наявні у органу досудового розслідування відеозаписи. В середньому така процедура може зайняти 2-3 тижні», - зазначив Перепелиця.