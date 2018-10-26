За результатами минулого навчального року 85% випускників з 14 інтернатів, де працювала програма, вступили до вишів.

В Україні стартував новий етап Програми розвитку молоді, яка допомагає соціально незахищеним молодим людям отримати доступ до освіти та професії. У рамках проекту, який з 2015 року реалізовують компанія «Кока-Кола Беверіджиз Україна» і Громадська спілка «Освіторія», учнів 10-11 класів готують до зовнішнього незалежного оцінювання і вступу у вищі навчальні заклади. У 2018-2019 навчальному році у проекті бере участь 1200 учнів з 15 шкіл-інтернатів у 9 областях України.

Організатори відібрали освітні установи, де навчається найбільш вразлива і найменш захищена молодь. Серед них – соціально-реабілітаційний центр у Донецькій області, два санаторні навчальні заклади у Миколаївській та Рівненській областях, спеціальний інтернат для дітей із зниженим зором у Вінницькій області. 24 жовтня у приміщенні загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів у Миколаєві відбулося урочисте відкриття нового етапу програми. Для випускників школи організатори провели мотиваційний тренінг і презентували онлайн платформу #YouthEmpowered Digital Hub, яка містить багато тренінгів для розвитку ділових та життєвих навичок, надає можливість учасникам познайомитися з успішними діловими людьми і обрати собі наставників на шляху до успіху.

Освітні заклади, які беруть участь у проекті, забезпечені комп'ютерними класами, де можна проходити онлайн навчання. Для того, аби ще більше мотивувати випускників брати участь у вебінарах та онлайн курсах, цього року навчання гейміфікують.

За результатами минулого навчального року 85% випускників з 14 інтернатів, де працювала програма, вступили до вишів, а профорієнтація за тестом «Magellano університет» допомогла 65% учнів обрати професію за покликанням. За словами голови Громадської спілки «Освіторія» Зої Литвин, результати минулого навчального року промовисто свідчать про сильне бажання вчитися, яке мають діти у інтернатах. «Найчастіше їм не вистачає не крутих подарунків чи солодощів, а доступу до якісної освіти та віри у власні сили. Саме цей підхід сповідується нашим проектом», зазначила вона.

Я мрію, щоб молодь не їхала на пошуки роботи у інші країни, а могла знайти роботу тут. Головне для молоді – отримати якісну освіту. А разом з «Кока-Кола» та «Освіторією» ми зможемо допомогти нашим випускникам вступити у вищі навчальні заклади», сказав виконуючий обов’язки директора освітнього закладу Валерій Миколайович Лисенко.

За словами Директора зі зв'язків із громадськістю компанії «Кока-Кола Беверіджиз Україна» Андрія Бублика, розширення Прогами розвитку молоді триватиме й надалі: Кока-Кола Беверіджиз Україна взяла на себе зобов’язання до 2020 року забезпечити краще майбутнє 25-ти тисячам молодих українців. Саме тому, цього року ми запускаємо онлайн ресурс #YouthEmpowered Digital Hub (www.youthempowered.com.ua), який містить безкоштовні курси для розвитку ділових та життєвих навичок і допоможе молодим людям здобути необхідні знання і знайти роботу своєї мрії», повідомив він.