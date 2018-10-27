Суд Львова засудив до 9 років ув’язнення екс-мера Миколаєва за одержання мільйонного хабара

Двом його спільникам суд ухвалив рішення про позбавлення волі терміном на 8 років.

Сихівський районний суд Львова 26 жовтня засудив до 9 років ув’язнення екс-мера міста Миколаєва Львівської області.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Крім того, двом його спільникам суд ухвалив рішення про позбавлення волі терміном на 8 років з конфіскацією майна.

«Вироком Сихівського районного суду Львова 26 жовтня, мера засуджено до 9 років ув’язнення з позбавленням 8 рангу посадової особи місцевого самоврядування та з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах місцевого самоврядування на 2 роки, та з конфіскацією належного йому майна», - йдеться в повідомленні.

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У відомстві зазначають, що міський голова Миколаєва, будучи на посаді, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.368 КК України (пропозиція, обіцянка або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Двоє спільників мера – працівники цього ж органу місцевого самоврядування, обвинувачувалися також за ч.5 ст.368 КК України та ч.5 ст.27, ч.5 ст.368 КК України.

«Вказані особи, у період квітня-червня 2013 року, одержали 1 мільйон гривень та 5 тисяч доларів США неправомірної вигоди від особи, яка хотіла отримати земельну ділянку на території міста Миколаєва (для будівництва заводу). Посадовці обіцяли лобіювання, прийняття та підписання відповідних рішень Миколаївської міської ради, організацію перемоги під час проведення аукціону та купівлю даної земельної ділянки за заниженою вартістю, а також забезпечити прийняття міськрадою рішення про тимчасове зниження з 10% до 5% розміру інвестиційного зобов'язання», - повідомляє прес-служба прокуратури.

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Як раніше повідомляла прокуратура Львівщини, у Львівській області за одержання 1 мільйона гривень неправомірної вигоди затримано групу посадовців міськради одного з райцентрів на чолі з мером.

Міський голова, його заступник, спеціаліст міськради та керівник аукціонного центру були затримані під час одержання чергової частини хабара.

Загалом посадовці вимагали 2,2 мільйона гривень. У таку суму останні оцінили своє сприяння комерційній структурі у викупі земельної ділянки під будівництво заводу.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро України затримали десять осіб, яких підозрюють у заволодінні 20 мільйонами доларів державного "Ощадбанку".