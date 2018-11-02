Вода тече по стінах: на Волині діти навчаються у школі з дірявим дахом (відео)

У класах капає під час дощу, а стіни покрилися цвіллю через вологість.

В смт Маневичі на Волині учні змушені ходити в школу без даху.

Ще влітку там почали ремонт покрівлі, але досі не закінчили, йдеться в сюжеті ТСН.

Заклад заливають дощі, по класах розповзається цвіль. Батьки впевнені: вчитися там небезпечно. Але районні чиновники ніякої проблеми не бачать.

"Четвертий поверх по ікри був затоплений, безліч відер, в кожному кабінеті було три–чотири відра, які змінювалися буквально кожні півгодини", - розповідає мама школярки Вікторія Фіщук.

Текти по стінах продовжує навіть коли на вулиці сухо. Стіни покрилися цвіллю, шпалери відпали. Вода добралася і до другого поверху.

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Гроші на ремонт старої школи виділили в кінці серпня. Минуло два місяці, а покрівлі і досі немає. Стелю тільки встигли залити бетоном, крізь який дощ ллє в класи. Батьки стверджують – все через зволікання місцевої влади і підрядника. Тому що на двох тисячах квадратних метрів даху працювало тільки двоє робітників.

"Ті три класні кімнати, я думаю, до тижня часу, ну можливо дві, вони будуть абсолютно придатні для навчання, абсолютно я не бачу проблеми", - заявив голова Маневицької райдержадміністрації Андрій Линдюк.

Діти на навчання поки будуть ходити, а тим часом батьки замовлять незалежну експертизу.

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