Вода тече по стінах: на Волині діти навчаються у школі з дірявим дахом (відео)
В смт Маневичі на Волині учні змушені ходити в школу без даху.
Ще влітку там почали ремонт покрівлі, але досі не закінчили, йдеться в сюжеті ТСН.
Заклад заливають дощі, по класах розповзається цвіль. Батьки впевнені: вчитися там небезпечно. Але районні чиновники ніякої проблеми не бачать.
"Четвертий поверх по ікри був затоплений, безліч відер, в кожному кабінеті було три–чотири відра, які змінювалися буквально кожні півгодини", - розповідає мама школярки Вікторія Фіщук.
Текти по стінах продовжує навіть коли на вулиці сухо. Стіни покрилися цвіллю, шпалери відпали. Вода добралася і до другого поверху.
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Гроші на ремонт старої школи виділили в кінці серпня. Минуло два місяці, а покрівлі і досі немає. Стелю тільки встигли залити бетоном, крізь який дощ ллє в класи. Батьки стверджують – все через зволікання місцевої влади і підрядника. Тому що на двох тисячах квадратних метрів даху працювало тільки двоє робітників.
"Ті три класні кімнати, я думаю, до тижня часу, ну можливо дві, вони будуть абсолютно придатні для навчання, абсолютно я не бачу проблеми", - заявив голова Маневицької райдержадміністрації Андрій Линдюк.
Діти на навчання поки будуть ходити, а тим часом батьки замовлять незалежну експертизу.
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