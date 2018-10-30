"Дівчинку відсадити від інших дітей": в українській школі розгорівся новий скандал через побори (фото)

Вчителька, за словами мами, вирішила посадити дівчинку одну посеред класу.

У школі №6 міста Стрий Львівської області виник конфлікт через побори - 4-класницю Богдану посадили окремо від інших дітей. Однокласники були змушені сидіти до неї спиною або боком.

Про це розповіла мама Марія Лабусевич. За її словами, так вчителька мстить за те, що вони не захотіли купувати у неї додаткові зошити й підручник для занять. Правда, у школи інша версія конфлікту, передає "Обозреватель".

"Хоча директор школи нам говорила, що ми не зобов'язані купувати додатковий матеріал, все одно вчителька знову закупила на цей рік зошити з усіх предметів і підручник за свої гроші. І ми знову повинні їх викуповувати у неї. Ми не захотіли. І ось тепер дитина страждає", - зазначила Лабусевич.

Жінка виховує трьох дітей, з чоловіком у розлученні. Одна з її дітей - з обмеженими можливостями. А Богдана, за словами мами, часто хворіє і пропускає школу.

Зошити Богдана відсканували, і тепер у неї є листочки. А підручником на уроці ділилися однокласники, хлопчики, які сиділи з нею поруч.

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"Але вчителька вирішила посадити Богдану одну посеред класу. Так, що ніхто поруч з нею не сидить. Дитина йшла зі школи і плакала, тому що донька відчуває себе ізгоєм у класі. Ми з бабусею навіть для неї казку придумали, що мовляв, вона королева, а це її королівство. Щоб хоч якось її заспокоїти... Вона все сприймає дуже болісно. Вчителька може крикнути в класі, а їй вже сняться жахи. Дитина не хоче ходити в школу, плаче. Від усіх шкільних концертів, виступів її усунули, хоча Богдана і в музичну школу ходить, і на шахи, й танцює", - каже Марина.

А ось у школі інша версія конфлікту. Там вважають, що рідні Богдани просто не хочуть водити дитину в школу і навіть нібито наполягали на домашньому навчанні. Але в навчальному закладі – проти цього.

"За першу чверть Богдана була в школі тільки дев'ять разів. За п'ять днів мама принесла довідку, а інші дні? Ми просили, щоб дівчинка хоча б приходила на контрольні. Але вони хочуть, щоб вона не ходила, а їй ставили б оцінки. Але так не буває", - пояснила директор школи Лідія Стасенко.

У школі запевняють, що пропонували Богдані перейти на індивідуальний графік, оскільки мама і бабуся не хочуть її водити, побоюючись, що вона захворіє і принесе додому вірус. "Бабуся прийшла і зачитувала нам закон про домашню освіту. Але батьки дівчинки не зможуть забезпечити їй домашнє навчання", - вважає директор.

Хоча мама запевняє у протилежному. За її словами, вони в минулому році наполягали на індивідуальному графіку навчання для дитини, тому що вона часто хворіє. А в школі сказали, що такого в них у місті немає.

Що стосується місця Богдани в класі, як стверджує директор, класний керівник вирішила переставити парту, тому що в класі було холодно. Мовляв, вона боялася, що дівчинку продме. "У нас немає опалення. У класі 18-19 градусів. Вчитель побоювалася, що дівчинку продує, тому переставила її парту. Хоча бабуся Богдани наполягала, щоб вона сиділа саме за цією партою і саме в одному місці", - підсумувала Стасенко.

Як повідомляв УНІАН, раніше у харківській школі №151 розгорівся скандал. За ініціативою представниці батьківського комітету Наталії Толяренко шестикласники солодким столом відзначали закінчення навчального семестру. Учениці Діані торт не дістався, дівчинка розплакалася і поскаржилася мамі. Жінка аргументувала свій вчинок тим, що батьки дівчинки не здають гроші на солодкий стіл та за рахунок інших пригощати дитини вона не має права.