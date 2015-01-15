Бойовики сьогодні вже 22 рази обстріляли позиції сил АТО, штурм аеропорту триває

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«Незаконні збройні формування продовжують вести вогонь по донецькому аеропорту, застосовуючи стрілецьку зброю, гранатомети, танки та реактивну артилерію, та намагаються взяти його. Наші «кіборги» тримаються мужньо, відбивають атаки бандформувань та покидати донецьке летовище, що стало новітнім символом української мужності, не збираються», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожМісія ОБСЄ прибула у донецький аеропорт, біля нового терміналу триває бійКрім того, як зазначає штаб АТО, бойовики також ведуть вогонь із «Градів» по населених пунктах у районі аеропорту. З реактивних систем залпового вогню було обстріляно Піски та Авдіївку. «Близько 10 годин ранку по Опитному з монастиря працював ворожий снайпер», - зазначає штаб.

На інших напрямках найбільш гаряче було поблизу Кримського на Луганщині, де о 13.00 терористи вели вогонь з «Градів».

Загалом, з 6.00 до 14.00 незаконні збройні формування 22 рази обстріляли позиції сил АТО.