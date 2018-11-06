МВС закликали забезпечити цілодобову охорону Почаївської Свято-Успенської лаври

Тернопільська облрада закликала МВС забезпечити цілодобову охорону Почаївської Свято-Успенської лаври через нагнітання пристрастей довкола святині

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні до керівника МВС Арсена Авакова, прийнятому на сьогоднішньому черговому засіданні облради.

У ньому депутати висловлюють переконання, що рішення про створення єдиної української православної церкви сприятиме міжконфесійному і церковно-державному діалогу в Україні, стане важливим кроком для забезпечення прав, свобод та релігійних потреб громадян.

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При цьому вони зазначають, що напередодні об’єднання УПЦ КП та УАПЦ «окремі зацікавлені структури» намагаються загострити протиріччя між віруючими православних конфесій, вдаються до штучного нагнітання релігійної ситуації та спекуляцій навколо юридичної приналежності Свято-Успенської Почаївської Лаври.

«Додаткового занепокоєння додало звернення намісника Свято-Успенської Почаївської Лаври митрополита Володимира Мороза, який, посилаючись на погрози «розправою» над монахами, оприлюднив прохання до прихожан підготуватись до фізичного захисту святині. Розміщення у мережі Інтернет і поширення серед громадян недостовірної інформації про плани силового захоплення культового об’єкту призводить до масової штучно створеної паніки, яка у перспективі може відобразитись у протиправній діяльності», – йдеться у зверненні.

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Відтак депутати висловили прохання організувати цілодобову охорону святині шляхом залучення підрозділів Національної гвардії України, щоб підвищити рівень безпеки громадян на території Почаївської об’єднаної територіальної громади і не допустити кровопролиття та силового захоплення Почаївської Свято-Успенської Лаври.

Депутати також доповнили звернення проханням до Міністерства юстиції, а також управління СБУ в Тернопільській області та прокуратури дати оцінку факту незаконної реєстрації права користування на 6 споруд Свято-Успенської Почаївської лаври, які відносяться до пам'ятки архітектури національного значення, яке нещодавно здійснив реєстратор КП "Струсівське" в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, забезпечивши оренду лаври для УПЦ МП до 2052 року.