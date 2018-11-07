В Одесі поліція розслідує стеження за активістом Стерненком

За словами самого Стерненка, 27 жовтня він помітив, що за ним стежить Олександр Подобєдов.

В Одесі поліція почала розслідування за фактом стеження за головою громадської організації «Небайдужі», екс-лідером одеського «Правого сектора» Сергієм Стерненком, який неодноразово піддавався нападам.

Про це повідомив радник начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк.

«За фактом офіційного звернення громадянина Сергія Стерненка до поліції про незаконне стеження за ним і тим самим порушенням недоторканності його приватного життя, розпочато слідство», - заявив Форостяк.

Розслідування розпочато за ч. 1 ст. 182 (Порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України.

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Слідство проводить Шевченківське відділення Приморського відділу поліції Одеси.

За словами самого Стерненка, 27 жовтня він помітив, що за ним стежить Олександр Подобєдов.

«Це людина, яка була співорганізатором останнього замаху на мене 24 травня», - зазначив Стерненко.

Як стверджує активіст, даний громадянин не був жодного разу допитаний, а за фактом стеження він подав заяву в поліцію 31 жовтня.

Стерненко стверджує, що поліція не відкривала за його заявою кримінальне провадження, тому напередодні він подав скаргу до суду «на бездіяльність слідчого».

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 24 травня в поліцію надійшла інформація про те, що в Одесі на вулиці Фонтанська дорога скоєно напад на активіста Стерненка. Його доставили до лікарні зі струсом головного мозку та різаною раною руки. На місці події поліцейські виявили тіло одного з ймовірних зловмисників, який помер від колото-різаних ран.

Сам 23-річний Стерненко заявив: напад стався біля будинку, в якому він проживає, і куди прямував зі своєю супутницею. Пізніше повідомили про ще одного встановленого учасника конфлікту, у якого також були колото-різані рани. За попередніми даними, у всіх трьох, в тому числі Стерненка, були рани, нанесені одним і тим самим ножем.

Відкрито три кримінальні провадження у ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), за ч. 1 ст. 15 ст. 115 (замах на умисне вбивство) і ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості ушкодження) Кримінального кодексу України.

Пізніше активіст акцентував, що наполягає на зміні підслідності, оскільки не довіряє об'єктивності місцевих правоохоронців.

Нагадаємо, 1 травня в Одесі зловмисник стріляв у Стерненка з пістолета з гумовими кулями, тоді він дістав поранення у верхню частину шиї. При цьому активіст наздогнав зловмисника, а очевидці допомогли зв'язати підозрюваного, який виявився раніше судимим уродженцем Казахстану, який отримав в 2003 році українське громадянство. Відкрито кримінальне провадження за ст. 15, ч. 1 ст. 115 ККУ - замах на умисне вбивство.

7 лютого невідомі напали на Стерненка, побивши його битою, до якої був прикріплений якийсь гострий предмет. В результаті йому порізали ногу і куртку. Було відкрито кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 125 (умисне нанесення легких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

Тоді потерпілий пов'язував напад зі своєю активною громадською діяльністю, зокрема, участю в акціях проти забудови Літнього театру.