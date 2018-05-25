На відомого одеського активіста Стерненка скоїли черговий замах, один із нападників загинув

Одного з нападників Стерненко поранив ножем, а другий утік.

В Одесі скоєно черговий замах на керівника громадської організації «Небайдужі» Сергія Стерненка, один з нападників загинув.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, НП сталася пізно ввечері 24 травня на вулиці Фонтанська дорога.

«У поліцію надійшло повідомлення про те, що скоєно напад на активіста, в результаті якого він був поранений і пізніше доставлений в лікарню зі струсом головного мозку та різаною раною руки», - повідомили в главку.

На місці події поліцейські виявили тіло одного з них – у чоловіка - колото-різана рана черевної порожнини, від якої він помер.

На місці працює слідчо-оперативна група Приморського відділу, співробітники управління карного розшуку ГУНП і кінологи. Під керівництвом начальника обласної поліції Дмитра Головіна правоохоронці встановлюють обставини події та осіб, які до неї причетні.

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Як повідомив сам Стерненко, напад стався біля будинку, в якому він проживає, і куди прямував разом зі своєю супутницею. За його словами, зловмисників було двоє. Під час нападу 23-річний громадський активіст отримав травму голови та різану рану руки, проте зумів чинити опір, застосувавши ніж, який носив при собі для самооборони. Другий зловмисник втік.

Прибула швидка допомога констатувала смерть невідомого, 23-річному Стерненку надали першу допомогу, після чого доставили в лікарню.

Як повідомляв УНІАН, 1 травня в Одесі зловмисник стріляв з пістолета гумовими кулями в колишнього лідера місцевого «Правого сектора» відомого активіста Сергія Стерненка. Замах було скоєно, коли він разом зі своєю супутницею вийшов з дому. Стерненко отримав поранення у верхню частину шиї. Незважаючи на поранення, він почав переслідування невідомого, який спробував втекти. Активіст наздогнав зловмисника, а очевидці допомогли зв'язати підозрюваного, який виявився раніше судимим уродженцем Казахстану, який отримав у 2003 році українське громадянство. Відкрито провадження за ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу – замах на умисне вбивство.

Раніше, 7 лютого, невідомі напали на Стерненка, побивши предметом, схожим на биту, до якої, ймовірно, було прикріплено щось ріжуче. В результаті йому порізали ногу і куртку. Було відкрито кримінальне провадження за попередньої кваліфікації ч. 1 ст. 125 (умисне нанесення легких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

Тоді потерпілий пов'язував напад зі своєю активною громадською діяльністю, зокрема, участю в акціях проти забудови Літнього театру.