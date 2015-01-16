Ситуація в зоні АТО складна: ввечері бойовики знову почали обстрілювати Донецький аеропорт (відео)

Продовження: станом на 19.30, обстріли в районі Донецького аеропорту стихли. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила волонтер Тетяна Ричкова.

"Новини з полів. Ще не доїхала. Подзвонили, кажуть:"Стихло", - написала вона.

Станом на 18:00, ситуація у зоні проведення антитерористичної операції складна, але контрольована військовими сил антитерористичної операції, а найбільше загострення, як і раніше, спостерігається у Донецькому аеропорту.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр АТО.

«Там цілий день триває запеклий бій. Нашими військовими було зафіксовано застосування терористами газу. Конкретний тип застосованої речовини не встановлено, але, вочевидь, це один з різновидів сльозогінного газу. Впродовж дня бойовики безуспішно намагалися відтіснити українських героїв з нового терміналу. На даний час бої за аеропорт продовжуються. О 17 годині 15 хвилин терористи почали вести вогонь по аеропорту з мінометів та «Градів». Українські захисники, як і раніше, утримують Донецький аеропорт і не збираються його залишати», - повідомляють у прес-центрі.

Читайте такожУ підвалі Донецького аеропорту "кіборги" підірвали "кадировців" - журналіст

Також у повідомленні зазначається, що о 15.10 відбулося бойове зіткнення і поблизу Мар’їнки, що неподалік аеропорту.

«Воно було нетривалим, українські військові дали відсіч», зауважили у прес-центрі.

Також бандформування активно обстрілювали населені пункти у районі аеропорту. Під артилерійський вогонь терористів потрапили Піски, Опитне й Тоненьке.

Не менш напружено сьогодні є ситуація й на Дебальцевському напрямку. «Опівдні поблизу Орлово-Іванівки відбулось бойове зіткнення. Бойовики пішли у наступ за підтримки мінометів та танків. Наші воїни атаки бандформувань успішно відбили, завдавши їм втрат», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожКомбат про Донецький аеропорт: Ми утримуємо позиції в новому терміналі і нікуди йти не збираємося

Загалом же в зоні АТО з 6.00 до 18.00 незаконні збройні формування 37 разів обстріляли позиції українських військових. Терористи продовжують активно застосовувати реактивні системи залпового вогню, як по позиціях українських сил, так і по прифронтових населених пунктах. Так, з «Градів» бойовики накрили Щастя, Трьохізбенку й Кримське на Луганщині, а по Миколаївці Донецької області вони стріляли з мінометів, артилерії та протитанкових керованих ракет.