В бою під Гранітним загинув один військовий - "Азов"

23:59, 16 січня 2015
Суспільство
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В результаті бою в районі н. п. Гранітне Донецькій області загинув один український військовий, а ще три бійці і один медик отримали поранення.

УНИАН

Про це повідомляє прес-служба полку особливого призначення "Азов".

"В результаті бою під Гранітним загинув один військовий ВСУ, двоє військових отримали поранення, також поранення отримав боєць полку особливого призначення "Азов" і медик полку, який кинувся надавати допомогу українським військовим", - йдеться в повідомленні.

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В полку зазначили, що станом на 20:00 артилерія бойовиків затихла. Втрати терористів поки що не відомі.

Крім того, з розвідданих стало відомо, що терористи стягнули в район населеного пункту Гранітне танки та важку артилерію і перегруповують війська в наступальний порядок.

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