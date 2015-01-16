В бою під Гранітним загинув один військовий - "Азов"
23:59, 16 січня 2015Суспільство
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В результаті бою в районі н. п. Гранітне Донецькій області загинув один український військовий, а ще три бійці і один медик отримали поранення.
В бою під Гранітним загинув один військовий / УНІАН
Про це повідомляє прес-служба полку особливого призначення "Азов".
"В результаті бою під Гранітним загинув один військовий ВСУ, двоє військових отримали поранення, також поранення отримав боєць полку особливого призначення "Азов" і медик полку, який кинувся надавати допомогу українським військовим", - йдеться в повідомленні.
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В полку зазначили, що станом на 20:00 артилерія бойовиків затихла. Втрати терористів поки що не відомі.
Крім того, з розвідданих стало відомо, що терористи стягнули в район населеного пункту Гранітне танки та важку артилерію і перегруповують війська в наступальний порядок.
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