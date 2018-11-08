Павловський підтвердив знайомство з організатором замаху на Гандзюк (відео)

Павловський спростував інформацію про причетність до нападу на Гандзюк, наголосивши, що навіть не знав активістку.

Екс-помічник депутата від «Блоку Петра Порошенка» Миколи Паламарчука Ігор Павловський заявив, що знайомий з Сергієм Торбіним, якого слідство називає організатором нападу на Катерину Гандзюк. Водночас Павловський спростував свою причетність до злочину.

Про це Павловський заявив в ефірі програми «Нині вже» на Громадському.

За його словами, Торбін брав участь у бойових діях на Донбасі, зокрема в Донецькому аеропорту.

«З людьми спілкувалися, я їм допомагав на фронт — продуктами, соляркою, медикаментами», — розповів Павловський.

Він додав, що також зустрічав Торбіна на різних дитячих змаганнях, до яких той був залучений.

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«Ми його з такої позитивної сторони знали», — сказав Павловський.

Водночас екс-помічник депутата Паламарчука спростував інформацію про те, що він передав гроші Торбіну для організації нападу на Гандзюк. Він підкреслив, що до нападу навіть не знав Гандзюк.

«Якщо би я був причетний, то, я думаю, з вами би вже не розмовляв», — наголосив Павловський.

Також він зазначив, що поліція викликала його на допит.

«Фіксували на аудіо- та відеозапис, я давав свідчення по Катерині Гандзюк. Ставилися такі питання: чи знаєте ви таку людину? Чи знаєте ви Торбіна?», — розповів Павловський.

Як повідомлялося, у Херсоні невідомі розмалювали паркан будинку, де ймовірно мешкає Ігор Павловський.

5 листопада Telegram-канал The Newsroom, який ведуть журналістки Тетяна Ніколаєнко і Оксана Денисова, повідомив, що слідство підозрює Павловського в передачі грошей ймовірному організатору нападу на Гандзюк Сергію Торбіну, але поки він не є офіційним підозрюваним.

Пізніше генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що 5 жовтня у медіа «витекла частина слідства», завдяки якому 12 людей (яких слідство розглядає як замовників) «отримали необхідну їм інформацію».

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6 листопада депутат Паламарчук звільнив Павловського для того, аби в того був час на свій захист.

Раніше в поліції заявили, що зібраних доказів буде достатньо, аби довести вину замовників убивства Гандзюк.

Катерина Гандзюк померла в лікарні 4 листопада. Офіційна причина смерті: поліорганна недостатність, хімічні опіки із залученням 30-39% тіла; напад з використанням хімічної речовини з метою вбивства чи нанесення ушкоджень.

31 липня в Херсоні на неї було скоєно напад. Її облили сірчаною кислотою, в результаті активіста отримала хімічні опіки тулуба, руки і обличчя (більше 35% тіла).

З опіками Гандзюк госпіталізували в реанімаційне відділення обласної клінічної лікарні, а потім перевели в Київ. Медики оцінювали її стан як стабільно важкий.

У нападі на Гандзюк підозрюються п'ятеро осіб: Володимир Васянович, Микита Грабчук (йому інкримінують безпосередньо виконання), Віктор Горбунов, В'ячеслав Вишневський та Сергій Торбін. Все, крім Торбіна (він - можливий організатор), визнали свою провину і розповіли, що погодилися здійснити напад за грошову винагороду.