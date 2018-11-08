"Я не мала права": студентка Бурейко вибачилася за звинувачення чиновника МВС у домаганнях і переслідуванні

Також на сторінці студентки в Facebook видалені всі публікації, в яких вона звинувачувала чиновника.

Студентка Наталія Бурейко заявила, що їй не погрожував заступник начальника відділу Департаменту захисту економіки Нацполіції Олександр Варченко, а невідомі з метою його дискредитації.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Мені дуже соромно. Я, Бурейко Наталія, написала публікацію про погрози з боку Олександра Варченко в соціальній мережі Facebook, не розібравшись у ситуації і не віддаючи собі звіт у своїх діях. Я хотіла захистити себе, але завдала своїми діями шкоду іншим людям. Я не мала на то реальних підстав і будь-якого морального права. Я не мала жодних підстав вважати, що мені погрожував саме Олександр Варченко, а не хтось інший", - заявила студентка.

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Бурейко також написала, що стала "жертвою цинічної провокації проти Олександра і його дружини".

Студентка зазначила, що їй погрожували з фальшивого аккаунта від імені Варченко.

"Я допускаю, що аккаунт був створений хакерами з Росії для дискредитації чиновників Національної поліції і Державного бюро розслідувань", - написала вона і попросила вибачення у Варченко та його дружини.

«Олександр Варченко і його цивільна дружина є порядними людьми. Мені дуже соромно, що я стала жертвою шахраїв і мимоволі взяла участь у цій брудній інформаційній кампанії», - написала Бурейко.

Також на сторінці студентки в Facebook видалені всі публікації, в яких вона звинувачувала Варченко.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада студентка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Бурейко опублікувала в Facebook пост, в якому заявила про нібито домаганнях і погрози з боку Варченко, з яким познайомилася в месенджері Tinder. Дівчина заявила, що змушена звернутися за допомогою.

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«...Спочатку він здавався галантним чоловіком і джентльменом, обсипав компліментами і надсилав листівки, хвалився своїми зв'язками і становищем у суспільстві», - зазначила вона.

«Потім почав нав'язливо і агресивно наполягати на зближенні, за яке обіцяв мене «озолотити». Після того як я відмовилася і дала зрозуміти, що подальше спілкування небажане, Олександр почав писати образи і погрожувати мені розправою, писати, що я його власність, я ніхто, що він може робити зі мною все, що дістане мене скрізь. Все б це було схоже на погрози в інтернеті від ображеної людини, але вони не припинилися», - написала студентка.

Вона також стверджувала, що Варченко нібито дізнався про неї все, включаючи адресу її близьких і контактні номери телефонів. Надалі він нібито почав писати їй СМС і погрожувати фізичною розправою.

У свою чергу заступник начальника відділу Департаменту захисту економіки Нацполіції заявив, що став жертвою «інформаційної атаки» і пов'язав її з тим, що його цивільна дружина Ольга Варченко займає посаду першого заступника голови Державного бюро розслідувань.

За заявою Бурейко про нібито погрози з боку Варченко було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України (погроза вбивством).