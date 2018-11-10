Трьох посадовців «Київавтодору» підозрюють у привласненні 8 мільйонів гривень

Вони заволоділи коштами, виділеними для ремонту вуличної мережі столиці в загальній сумі 8 млн 308 тис. грн.

Прокуратура Києва повідомила про підозру трьом посадовцям комунальної корпорації «Київавтодор», які заволоділи коштами, виділеними для ремонту вуличної мережі столиці в загальній сумі 8 млн 308 тис. грн.

Про це повідомив прес-секретар Генеральної прокуратури Андрій Лисенко на своїй сторінці у Facebook.

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«Прокуратура міста Києва оголосила про підозру у вчиненні злочину в складі організованої групи трьом посадовим особам комунальної корпорації «Київавтодор», які минулого року із залученням фіктивних підприємств для участі в проведенні тендеру заволоділи коштами міського бюджету, виділеними для проведення поточного ремонту вуличної мережі столиці, а саме оплати робіт з нанесення горизонтальної дорожньої розмітки в загальній сумі 8 млн 308 тис. грн», - зазначив він.

За його словами, під час проведених обшуків у комунальних закладах та за місцем проживання фігурантів справи вилучено чорнові записи, комп’ютерну техніку та фіктивну документацію, яка підтверджує здійснення протиправних фінансово-господарських операцій щодо розкрадання бюджетних коштів.

Лисенко додав, що наразі всім підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Він уточнив, що зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.