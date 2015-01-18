Захисники Маріуполя знищили ворожий танк - прес-центр АТО

Про це повідомляє у Фейсбуці прес-центр АТО.

Як зазначається в повідомленні, сьогодні в першій половині дня терористи тричі відкривали вогонь у бік захисників Маріуполя. Обстріли велися з протитанкових ракетних комплексів та БМ-21 «Град».

Як правило, противник зухвало та підступно відкриває вогонь з населених пунктів, прикриваючись мирним населенням. Тим самим, не даючи можливості українським воякам відкрити вогонь у відповідь.

Читайте такожУ Донецьку почалися масштабні бої - ЗМІОднак, сьогодні, після чергового обстрілу українських позицій, терористи покинули межі населеного пункту та розпочали передислокацію. Отримавши відповідну інформацію від розвідників, українські патріоти зі своїх позицій відкрили щільний вогонь по техніці противника. Завдяки професіоналізму та високому рівню підготовленості артилеристів, зі 122-мм гаубиці Д-30 було знищено танк та живу силу ворога, підкреслюється в повідомленні.