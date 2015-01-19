Польща збільшила видачу українцям віз та дозволів на перебування в країні

Про це свідчать дані Польської адміністрації у справах іноземців (UDSC), які є в розпорядженні УНІАН. Українці отримали близько 18 тис. дозволів на тимчасове перебування, з якими можна знаходитись в Польщі до 3 років, що на 80% більше, ніж у 2013 році.

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Крім того, громадяни України отримали 4 тис. дозволів на постійне проживання, що вдвічі більше, ніж у попередньому році.

Прес-секретар UDSC Ева Пєхота пояснила різке зростання кількості виданих дозволів на перебування в Польщі трьома основними факторами: завершенням терміну дії виданих дозволів в рамках акції з легалізації нелегалів у 2012 році, що змусило їх подавати заявки та отримувати нові дозволи; ситуацією в Україні, а також полегшенням процедури отримання таких дозволів, запровадженої новим законом з травня 2014 року.

"Важко сказати, який з них є головним. Думаю, що всі вони мали вплив на цю ситуацію, але події в Україні могли стати тією причиною, яка остаточно схилила когось до думки легалізуватися в Польщі", - сказала вона.

За польськими даними, кількість заявок на отримання тимчасових і постійних дозволів в минулому році зросла до близько 29 тис., що майже у 2,3 рази більше, ніж у попередньому році (кількість рішень менше, тому що частина справ ще знаходиться на розгляді - УНІАН).

Крім цього, за даними UDSC, польські консульства в Україні в минулому році видали 830,6 тис. віз, що майже на 110 тис. або 15% більше, ніж у 2013 році.

Громадяни України отримали 554,3 тис. шенгенських віз, що на 5% більше, ніж у попередньому році, і 276,3 тис. національних віз, що на 44% більше.