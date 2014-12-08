Польща почала видавати українцям дворічні туристичні візи

Про це повідомила прес-служба міністерства закордонних справ (МЗС) Польщі, відповідаючи на запит агентства. "Це стосується осіб, які раніше мали щонайменше 2 шенгенських візи в туристичних цілях (у тому числі, одну польську), які правомірно використовували і мають підтвердження оплати туристичної послуги на території Польщі принаймні за 3 дні", - відзначили в міністерстві, підкресливши, що раніше польські консульства видавали туристичні візи максимум на 1 рік.

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Польська сторона повідомила українську про нововведення на взаємних консульських консультаціях.У МЗС Польщі повідомили, що на зустрічі сторони обговорили функціонування зони малого прикордонного руху (МПР) з Україною, який діє з літа 2008 року і в рамках якого українці можуть відвідувати Польщу без віз.

"Результати запровадження малого прикордонного руху оцінюємо дуже позитивно, а випадки порушень відбуваються дуже рідко. У зв'язку з цим польська сторона не бачить причин, щоб не запланувати збільшення зони МПР", - зазначено в повідомленні. Водночас у міністерстві зауважили, що розширення зони до 50+ з нині діючих 30+ км буде вимагати згоди Євросоюзу і "це не буде простим процесом".