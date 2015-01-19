В Одесі та Дніпропетровську медики рятують життя понад сотні "кіборгів"

93 поранених тільки за останні три дні "кіборга" нині перебувають у дніпропетровських лікарнях, повідомляє ТСН.16:45.

12 з них – у важкому стані, четверо – у вкрай важкому в обласній лікарні. 14 бійців вдалося врятувати, попри загрозу життю. Задля порятунку їм перелили понад десять літрів крові.

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Операції тривають цілодобово. Медики кажуть, що у захисників донецького аеропорту поранення численні і складні, але вдалося уникнути ампутацій.

У лікарів є надія, що всі поранені виживуть і стануть на ноги. Одужують і бійці, які потрапили під дію невідомого газу, який викликав сильну нудоту, опіки дихальних шляхів та очей. Попередні результати свідчать: це був не військовий газ смертельної дії, а ймовірно - паралітичний.

У Одесі зараз рятують 23 поранених "кіборга", куди захисників доправили транспортним літаком. Бійців прийняли у південному військово-клінічному центрі. Половина з них важкопоранені й не можуть самостійно пересуватися. Місцеві волонтери через соцмережі попросили небайдужих містян стати донором для поранених. І зранку одесити фактично штурмують лікарні та станції переливання крові, несуть речі та гроші на ліки.