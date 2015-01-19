Amnesty International закликає не наражати на небезпеку життя цивільних на Донбасі

Про це йдеться у прес-релізі міжнародної правозахисної організації Amnesty International, в якому правозахисники закликають обидві сторони конфлікту забезпечити захист цивільного населення в умовах бойових дій.

"Сили про-російських сепаратистів повинні припинити використання густонаселених районів для здійснення військових операцій, а підконтрольні Києву сили не повинні застосовувати невибіркові атаки, які створюють загрозу для життя мирних громадян. Ці дії є порушенням законів війни, за які цивільні особи платять своїми життями", - сказав Денис Кривошеєв, заступник директора програми Amnesty International по Європі та Центральній Азії

Правозахисники зафіксували 18 січня випадки ведення вогню бойовиками з густонаселених кварталів Донецька та Горлівки.

Також у релізі повідомляється про загибель п'яти цивільних осіб у підконтрольних Україні Вуглегірську та Дебальцевому, які стали жертвами обстрілів з боку проросійських сепаратистів.

Читайте такожБойовики з артилерії обстріляли Дебальцеве: загинула 12-річна дитина, 10 осіб - поранені (фото, відео)"Трагічна артилерійська атака у Волновасі є жахливим нагадування про ціну, яку змушено платити мирне населення, коли норми міжнародного гуманітарного права ігноруються під час військових операцій. Хоча наявні докази дають вагомі підстави вважати, що саме сепаратисти запустили ракети, які вбили пасажирів автобуса у Волновасі, жодна сторона не вживає необхідних заходів для захисту цивільних осіб, що раз за разом призводить до їх смерті", - сказав Кривошеєв.

Номінальна домовленість про припинення вогню в східній Україні була досягнута у вересні 2014 року, але понад 1400 людей були вбиті з того часу, як обидві сторони все більше втягуються в протистояння. В цілому, майже 5000 осіб померли з початку конфлікту в минулому році, повідомляють правозахисники.