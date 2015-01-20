Бойовики почали обстріл житлових кварталів Авдіївки, одна людина поранена

Про це повідомив начальник Головного управління МВС в Донецькій області В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в соцмережі.

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"Терористи почали артобстріл Авдіївки. Попадання в багатоповерхові житлові будинки на вулиці Молодіжна. У лікарню з пораненнями надійшла жінка", - зазначив він.

"На місці працює слідчо-оперативна група Авдіївського міськвідділу міліції", - додав В'ячеслав Аброськін.