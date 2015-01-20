Бойовики почали обстріл житлових кварталів Авдіївки, одна людина поранена
10:10, 20 січня 2015Суспільство
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Бойовики почали обстріл житлових кварталів Авдіївки, в результаті чого одна людина отримала поранення.
Бойовики почали обстрілювати Авдіївку / Фото УНІАН
Про це повідомив начальник Головного управління МВС в Донецькій області В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в соцмережі.
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"Терористи почали артобстріл Авдіївки. Попадання в багатоповерхові житлові будинки на вулиці Молодіжна. У лікарню з пораненнями надійшла жінка", - зазначив він.
"На місці працює слідчо-оперативна група Авдіївського міськвідділу міліції", - додав В'ячеслав Аброськін.
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