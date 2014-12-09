В Авдіївці за добу бойовики вбили двох дітей (фото)
В Авдіївці за добу бойовики вбили двох дітей, 13 осіб госпіталізовано.
Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив начальник Головного управління МВС в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.
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""Грандіозний успіх" терористів в Авдіївці. Двоє дітей загинули. За добу 13 осіб з пораненнями госпіталізовані, з них 11 залишилися на стаціонарі, в тому числі четверо дітей", - написав він.
Також В'ячеслав Аброськін повідомив, що "в результаті обстрілу зруйновано багатоповерхові житлові будинки, приміщення дитячого садка, а також частина одного з корпусів міської лікарні. Співробітники міського відділу міліції допомагають розбирати завали з метою можливого виявлення потерпілих".
За всіма фактами пошкоджень житлових будинків і держустанов в Авдіївці, як і в інших постраждалих від обстрілів терористами містах нанеокупованій території, слідчі проводять огляди та інші слідчі дії, відомості за якими вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією ст. 194, 15 і 115 Кримінального кодексу.