Сили АТО знищили самохідну артустановку бойовиків під Маріуполем - полк "Азов"

Сили АТО завдали удару по позиціях бойовиків в районі селища Лукове і знищили самохідну артилерійську установку в районі населеного пункту Саханка під Маріуполем.

Про це повідомляє прес-служба полку особливого призначення «Азов» на своїй сторінці у Facebook.

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«Вчора розвідка «Азову» дала координати артилеристам, які знищили ворожу САУ в районі населеного пункту Саханка», - йдеться у повідомленні.

Також, як зазначає «Азов», завдяки злагодженій роботі розвідки та артилерії було завдано удару по ворожих позиціях в районі селища Лукове, «завдяки чому станом на 12-ту годину дня не обстрілювались позиції полку «Азов» в районі селища Гранітне».