Сили АТО завдали удару по позиціях бойовиків біля Станиці Луганської

Про це на сторінці в соцмережі написав координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

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"В районі населеного пункту Станиця Луганська після дозволу на відповідні дії українська артилерія завдала масованого вогневого удару по раніше зафіксованих позиціях мінометів і артилерії бойовиків", - написав Дмитро Тимчук.

Крім цього він повідомив, що на південь від Луганська у спеціальному "відстійнику" зосереджено кілька десятків одиниць бронетехніки без екіпажів (до 25 танків, до 30 одиниць ББМ), в якості ресурсу для доукомплектування "армій ДНР і ЛНР". "Перекидання техніки з території Росії здійснювала спеціальна збірна команда зі складу однієї з бригад Південного військового округу (РФ)", -зазначив Дмитро Тимчук.