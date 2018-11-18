Януковича госпіталізували з травмою хребта — росЗМІ

Повідомляється, що президент-утікач дістав серйозні травми під час гри в теніс.

В Московську клініку імені Скліфосовського доставили пацієнта, дуже схожого на екс-українського екс-президента-втікача Віктора Януковича.

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Про це повідомляє «Комсомольская правда», посилаючись на інформацію, отриману джерелом від одного з чергових лікарів клініки.

За словами медика, Янукович поступив в клініку ще в п'ятницю, в нерухомому стані. У нього підозрювали серйозну травму хребта, а також травму коліна. Травми, за наявними даними, екс-президент отримав під час гри в теніс на відомому підмосковному тенісному корті, звідки його в кареті швидкої відвезли до лікарні.

Лікар повідомив, що Януковича супроводжували кілька людей, хто це, — йому невідомо.

У блоці лікарні, де надавали допомогу екс-президенту, на деякий час обмежили доступ для відвідувачів. Потім Януковича направили в реанімацію, але незабаром відвезли в якусь приватну клініку.

Як повідомляв УНІАН, завтра, 19 листопада, у суді з розгляду справи про вчинення екс-президентом Віктором Януковичем державної зради очікується виступ обвинуваченого з останнім словом.

Нагадаємо, в серпні в мережі з'явилося свіже фото Януковича в Росії. Адвокат Віктора Януковича Віктор Овсянніков зустрівся зі своїм підзахисним в Росії, після чого оприлюднив свіжу фотографію президента-втікача.