"Сильно постарів": у мережі з'явилося свіже фото Януковича в Росії

Янукович зустрівся зі своїм адвокатом Овсянніковим, який тричі за день зривав початок дебатів.

Адвокат екс-президента України Віктора Януковича Віктор Овсянніков зустрівся зі своїм підзахисним в Росії, після чого оприлюднив свіжу фотографію президента-втікача.

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На своїй сторінці у Facebook Овсянніков розповів, що в ході розмови вони узгодили позиції у справі про держзраду.

"Провів конфіденційну зустріч з клієнтом. Обговорили ситуацію в Оболонському суді", - підписав знімок адвокат.

Раніше повідомлялося, що суд задовольнив клопотання прокурорів і постановив призначити іншого безкоштовного захисника замість Віктора Овсяннікова, який тричі за день зривав початок дебатів.

Як повідомляв УНІАН, судові дебати у справі про держзраду Януковича повинні були початися ще 19 квітня, але тоді його адвокати привели свідків і суд продовжив заслуховування свідків. Вдруге і втретє дебати були зірвані також стороною захисту 30 і 31 липня.

Януковичу інкримінують три статті Кримінального кодексу України: ст. 111 (державна зрада), ст. 27 ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни); ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).